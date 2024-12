Iltempo.it - Che tempo farà fino a Capodanno? Sottocorona e la buona notizia di fine anno

Il 2024 è agli sgoccioli. Come si chiuderà questodal punto di vista del meteo? Paolo, meteorologo di La7, analizza il tutto utilizzando la classica carta inglese: “Dando uno sguardo intorno, molto lontano c'è la linea di una perturbazione, c'è una H di 1038, alta pressione, altissima, sono valori molto alti. Sull'Italia non si arriva a quei livelli, ma siamo comunque superiore ai 1020, questo significastabile. Stabile d'inverno non significa tutto sereno, però sicuramente non succedono grandi cose. D'altra parte la bassa pressione che si trova sul Mediterraneo Orientale è di 1010, che per essere una bassa pressione è un valore abbastanza elevato, quindi una poco bassa pressione. Con la pressione più alta tutto si attenua, tutti i fenomeni sono più deboli”. Ed ecco le previsioni delgiorno per giorno: “Nella previsione per la giornata di oggi, domenica 29 dicembre, troviamo delle nuvole che arrivano anche all'altezza della Liguria, del basso Adriatico, ma le eventuali piogge indicano quantità fra 1 e 2 mm nelle 24 ore, qualche pioviggine, oltre non si va.