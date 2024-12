Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Monti, picchiata dal fidanzato nella camera d'albergo

(Reggio Emilia), 29 dicembre 2024 – I carabinieri di Castelonvo, insieme ai colleghi di Collagna, la mattina di Santo Stefano sono intervenuti in soccorso di una donna, che attraverso dei messaggi inviati alla figlia, risultava essere vittima di violenze da parte deldi unlocalità bismantovina. E’ stata la figlia, alla ricezione dei messaggi sospetti, a segnalare la possibile emergenza al 112. I carabinieri hanno raggiunto la struttura ricettiva indicata, trovando la donna con il volto tumefatto, mentre l’uomo era a letto che dormiva. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario inviato dal 118, mentre l’uomo è stato svegliato e portato in caserma. Si tratta di un 35enne dichiarato in arresto per lesioni personali aggravate.