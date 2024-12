Liberoquotidiano.it - Carceri: Della Vedova, 'maggioranza e opposizione sostengano proposta Brunetta'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “Come dice Renatosul Sole24Ore ‘in un carcere sovraffollato, luogo di isolamento, umiliazione, malattia e morte, la pena rischia di perdere la certezza dell'esempio, che è la vera fonte di legittimazionepotestà punitiva, per trasformarsi invece in certezzarecidiva'. È vero, e non conviene a nessuno un modello di pena che incentiva i detenuti a tornare a delinquere o a cominciare a farlo se detenuti ingiustamente. La suadi indulto parziale, per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, merita attenzione e una iniziativa parlamentare trasversale. Sarebbe infatti positivo che anche nellaladi, che ha alle spalle una lunga militanza nel centrodestra, venisse raccolta e rilanciata. La situazione nelleè incivile ed inaccettabile, quindi bisogna agire con urgenza”.