Campi Bisenzio tragedia in strada Minorenne ucciso a coltellate nella notte

Firenze, 29 dicembre 2024 – Un ragazzo di 17 anni di origini marocchine, nato a Poggibonsi e residente a Certaldo, è stato trovato mortoin via de Tintori a. Sul corpo del ragazzo almeno 5. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i contorni della vicenda ed individuare i responsabili del delitto. Il 17enne è stato ritrovato senza vita intorno alle 5,30 del mattino. E’ stato immediatamente soccorso da un’ambulanza della Misericordia die dalla Pubblica Assistenza di Signa, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione die della compagnia di Signa.