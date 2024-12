Ilfattoquotidiano.it - Acca Larentia, compare una nuova targa firmata da “i camerati”. L’appello di Pd e Anpi: “Va rimossa e vietato il raduno del 7 gennaio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unaper ricordare Stefano Recchioni, uno dei tre militanti di destra uccisi nella strage dia Roma nel 1978: “Chi si è sacrificato nei valori eterni della tradizione è esempio immortale nella rivoluzione”, sono le parole incise nellada “I“. È stata affissa nella notte tra sabato e domenica in via Evandro a 50 metri da via, che nel ’78 ospitava una sede del Movimento sociale italiano davanti alla quale, in un agguato, morirono Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, uccisi a colpi di pistola. Recchioni, invece, è morto qualche ora dopo durante gli scontri con le forze dell’ordine in una manifestazione di protesta organizzata sul luogo stesso dell’agguato.Unacomparsa a pochi giorni dall’annuale commemorazione del 7e il clima comincia ad essere sempre più teso mentre si susseguono gli appelli al Viminale per vietare la manifestazione.