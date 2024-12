Lanazione.it - Torna il tuffo di Capodanno. Carica di bagnanti fuori stagione: “Puntiamo al record dei mille”

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 28 dicembre 2024 – Con gli aneddoti dell’ormai tradizionale, e ben augurante, “di“ Aldo Angeli – presidente della Escape Tuscany Triathlon, associazione promotrice dell’iniziativa – potrebbe scriverci un libro. Come quella volta, era la prima edizione, nel 2012, quando anche l’allora sindaco di Viareggio Luca Lunardini prese la rincorsa sulla riva di piazza Mazzini e si buttò, insieme ad una cinquantina di coraggiosi, senza batter ciglio, nelle gelide acqua del Mar Ligure: “Ma poi mi confidò di aver rimediato con un bel raffreddore.” svela Angeli. O quella volta in cui, quando ilradunava già centinaia di partecipanti, un anziano si presentò nell’area cambio con due grandi buste strette tra le mani: “Pensavo fosse la spesa. E invece alla fine della mattinata – prosegue Angeli – ho scoperto cosa c’era davvero dentro: due bocce di acqua calda per una doccia improvvisata”.