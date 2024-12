Pianetamilan.it - Theo Hernandez festeggia il Natale con una tripletta di Petrus

Leggi su Pianetamilan.it

Non è un segreto che il mondo del calcio vada oltre il semplice gioco sul campo, elo dimostra con la sua passione per il vino. In un periodo in cui il terzino del Milan ha visto il suo tempo di gioco ridotto, sorpassato nelle gerarchie da Jimenez, ha trovato un modo alternativo perre il: condividendo con i suoi follower su Instagram tre bottiglie di, uno dei vini più prestigiosi della regione di Bordeaux. Il, prodotto esclusivamente con uve merlot nel territorio di Pomerol, è un vino che ha conquistato il palato di molti, incluso quello di storiche figure come John Fitzgerald Kennedy. Con una superficie vitata di appena 11,4 ettari, l'equivalente di circa 16 campi da calcio, la produzione annuale si attesta intorno alle 54mila bottiglie, rendendolo un vero e proprio tesoro per i collezionisti e gli appassionati.