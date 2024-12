Tarantinitime.it - Tentato furto in via Oberdan, interviene la Polizia

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoAncora furti a Taranto. Un tentativo è stato messo a segno da parte dei ladri in via, presso la sede del comitato “Borgo Via Giusti”. Sul posto è intervenuta ladi Stato che, da quanto si apprende, avrebbe bloccato i presunti ladri.Nei giorni scorsi sono stati diversi i furti in città e nelle borgate. Villette a San Vito, 250mila euro rubati a un anziano alla salinella, fino alla cassaforte asportata da un appartamento in via Lago di Misurina. L'articoloin vialaproviene da Tarantini Time Quotidiano.