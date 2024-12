Agi.it - Sette milioni di italiani passeranno la notte di Capodanno in discoteca

AGI - Sarà unall'insegna del ballo e del divertimento: lo rivelano i dati dell'indagine di SILB-FIPE, Sindacato Italiano dei Locali da Ballo, per cui le previsioni per ladi San Silvestro indicano una partecipazione straordinaria, con oltre 7di persone attese nei locali notturni. Alla grande domanda, rivela l'indagine, seguirà un aumento dell'offerta: l'83,3% dei locali notturnisarà infatti operativo per ladi San Silvestro: si tratta di un aumento significativo rispetto al 75% dello scorso anno. Riguardo la varietà dell'offerta, il 60% dei locali offrirà il pacchetto completo che include il cenone e il veglione, con un costo medio di 105 euro. Il restante 40%, invece, proporrà il solo veglione dopocena, con un prezzo medio di 30 euro. Inoltre, l'82% dei locali proporrà serate a tema, spaziando da concept creativi a celebrazioni ispirate alle tradizioni locali.