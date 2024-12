Thesocialpost.it - Rimpasto di governo: Salvini ci prova, Meloni lo stoppa

Leggi su Thesocialpost.it

ROMA – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ha escluso al momento l’ipotesi di undi. Interpellato dai cronisti al Senato, in merito alla possibilità di un ritorno di Matteoal Viminale, Fazzolari ha dichiarato: “Si può parlare di tutto, veramente non c’è preclusione su nulla. Unsi fa quando l’attività delne troverebbe giovamento. A oggi non mi sembra che ci sia questa esigenza”.Riguardo all’attuale titolare del ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi, il sottosegretario ha sottolineato che è “un ottimo ministro”. Ha poi aggiunto che, pur riconoscendo le capacità di, non ci sarebbero motivazioni concrete per un cambio nella squadra di: “Tutta la mia stima per Piantedosi”Interpellato a margine del voto sulla manovra, il leader della Lega ha risposto con una nota di distacco e pragmatismo: “Siamo tutti nelle mani del buon Dio”.