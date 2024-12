Spazionapoli.it - RILEGGI LIVE – Conte: “Non firmo per gli obiettivi minimi. Mercato? Ho fatto una richiesta”

Terminata conferenza stampa: “Come ho ritrovato il campionato italiano? Illlo si è alzato, oggi si è alzata tanta l’intensita ed in più abbiamo l’aspetto tattico che è il migliore rispetto ai campionati esteri. C’è stata un’evoluzione su tanti aspetti. Lo si vede anche nei risultati che si stanno ottenendo nelle competizioni europee. In Italia si è andati avanti. All’esterno non guardano gli avversari, mentre noi siamo cresciuti tanto”: “? Questa è una questione che non affronterà mai, perché c’è il club. Il club deciderà se cambiare qualcosa o meno. L’unica cosa che ho chiesto è di continuare ad avere 21 giocatori, visto che così riusciamo ad avere delle buone risposte anche in allenamento”.: “Lukaku? Romelu è uno dei 21 giocatori in movimento che abbiamo, è uno che adesso al top della forma.