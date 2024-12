Tpi.it - Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: Barbara Gallavotti su Rai 3, anticipazioni e ospiti del 28 dicembre 2024

– Ilè già qui:su Rai 3,del 28Questa sera, sabato 28, su Rai 3 dalle 21,45 va in onda una nuova puntata di– Ilè già qui, la trasmissione condotta dache torna dopo il successo dello scorso anno. Un programma di approfondimento e divulgazione scientifica per raccontare, con un linguaggio accessibile e immediato, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Di seguito lee glidi questa sera.Con cani e gatti abbiamo un rapporto speciale, e non è un caso: ci siamo letteralmente evoluti insieme e tutto fa pensare che continueremo a farlo. Ma in che modo? Questo il tema che dà via alla quarta stagione di “– Ilè già qui”.