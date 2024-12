Lanazione.it - Prima Montevarchi. “Il 2024 è stato l'anno dei cantieri”

Arezzo, 28 dicembre– Il movimentoha tracciato un bilancio dell'che si sta per chiudere per l'amministrazione guidata da Silvia Chiassai Martini, ricordando che l'ultimo consiglio comunale ha provato un bilancio di previsione che ammonta a 57 milioni di euro "pieno di operatività per il prossimo triennio". Nel parlamentino precedente, come ha sottolineato il gruppo di maggioranza, erainvece approvato il piano strutturale operativo che disegna ladel futuro. "Unfa annunciammo ilcome l'dei tantie così è- ha spiegato PM - Alcuni completati, altri terminernel 2025/2026. Tuttidi opere destinate a creare nuovi servizi o migliorare l'esistente". Il movimento ha quindi ricordato il completamento delle opere di allargamento e dei parcheggi di Levane alta, il nuovo ponte La Familiare al sottopasso del Pestello, i giardini di piazza Cesare Battisti, mentre sono in costruzione o completamento le nuove mense delle scuole del Giglio e di Levane, l'ampliamento dell'asilo nido La Farfalla, la nuova scuola 0-6 di Levanella, la nuova passerella pedonale sulla Ferrovia, la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, la pista ciclistica e area sportiva a Levanella, il primo lotto della ciclovia dell'Arno.