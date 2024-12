Lanazione.it - Praesepium rivive a Casole d’Elsa. Domani torna la rappresentazione

Leggi su Lanazione.it

entra nel vivo. La rievocazione storica che il borgo didedica alla Natività si prepara alla seconda delle sei giornate in scaletta. Quella diquando, tra le 15 e le 19, il paese cambierà volto per proporre un viaggio indietro nei secoli con uno spettacolo open air in cui vivere le emozioni e le suggestioni di un presepe vivente diffuso per piazze e vie. Andrà così in scena il ciclo completo di rappresentazioni fissate per2024-2025, dopo l’inaugurazione che è stata in programma nel giorno di Santo Stefano, alla presenza del sindaco di, Andrea Pieragnoli e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che, nell’occasione, ha ricordato l’autorevolezza e il significato di una manifestazione che riporta con realismo e fedeltà al tempo della nascita di Gesù, andando a valorizzare ulteriormente uno dei borghi storici più belli della Toscana con il coinvolgimento dell’intera comunità locale.