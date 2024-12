Ilrestodelcarlino.it - Pienone per il concerto Gospel di Natale

Straordinario successo per ildiorganizzato dall’associazione ’AscolTiamo’, presieduta da Massimo De Luca. L’evento, svoltosi giovedì 26 dicembre, ha fatto registrare il soldout presso l’auditorium Emidio Neroni, in rua del Cassero. Applausi scroscianti da parte dei presenti per il JerichoChoir, diretto dal maestro Anna Piccioni, accompagnato dalla band composta da Margherita Pallotta al pianoforte, Giulio Spinozzi alla tromba, Edoardo Ricci al basso e Maurizio Celani alla batteria. JerichoChoir è nato nel 2011 ad Ascoli all’Istituto Professionale per il Commercio e il Turismo, per merito dell’insegnante di madrelingua inglese Anna Piccioni, già direttrice del coro ’San Bartolomeo’, con la collaborazione di alcune sue allieve, tra cui la pianista Margherita Pallotta.