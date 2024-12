Ilfattoquotidiano.it - Norman Atlantic, la trappola di fuoco e i soccorsi proibitivi: il naufragio 10 anni dopo. Nessuno ha pagato per i 31 morti, anche bimbi

Diciannove corpi non sono mai stati restituiti dal mare. Forse non sono ne19 ma di più, chi lo sa. Quella notte a bordo del, avvolto dalle fiamme come una torcia nel canale d’Otranto in burrasca, c’eranoclandestini. Alcuni si salvarono gettandosi nelle acque gelide, altri hanno trovato la morte mentre dormivano nascosti nei garage, lì dove l’incendio iniziò a propagarsi alle 3.09 del 28 dicembre 2014. Tra loro c’era il piccolo Raed Mohammad,7, fuggito dalla Siria e inghiottito per sempre dal rogo del traghetto dell’Anek Lines. È passato un decennio, oggi sarebbe quasi maggiorenne.Il tempo ha cancellato le accuseIl suo decesso e quello di altre 30 persone che erano a bordo della motonave, partita da Patrasso e diretta ad Ancona, non hanno alcun colpevole.