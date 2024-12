Oasport.it - Nick Kyrgios non si ferma più: attacca Jannik Sinner, Sara Errani e il tennis italiano

Altro giro, altro pesante affondo disulla questione legata al doping nel. Questa volta però, l’australiano non si accontenta e amplia il suo attacco e coinvolge ben più del suo solito “bersaglio preferito”. Una vera e propria “guerra santa” quella fatta partire dalta aussie che, ormai, assomiglia a uno stillicidio, dato che giorno dopo giorno, non risparmia sparate ad alzo zero dopo la questione della positività dell’altoatesino al Clostebol.Cos’è successo questa volta? Pochi minuti fa su X, quello che una volta si chiamava Twitter,ha risposto ad un commento pesantissimo di un utente. Il testo era il seguente: “Quindi, nota dopata, si è permessa di criticareperchè, uno che ha fallito due test antidoping? Gli atleti italiani e il doping, una storia d’amore”.