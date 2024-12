Anteprima24.it - Napoli, Capodanno in piazza nel ricordo di Pino Daniele

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 5 minutiSarà unall’insegna di musica, colori ed emozioni quello in programma acon quattro giorni di eventi gratuiti dal vivo per ‘Città della Musica’. Per dare il benvenuto al 2025, l’amministrazione comunale ha ideato per la terza edizione consecutiva un programma ricco e articolato dal 29 dicembre al 1° gennaio.Si parte domenica 29 dicembre da Ponticelli con “canta contro la malaciorta”, in programma al PalaVesuvio con uno show in due parti. Si comincia alle 20.30 con “Canta. La musica napoletana tra radici e futuro”, che coglie l’occasione di due importanti anniversari musicali – i 90 anni dalla morte di Salvatore Di Giacomo e i 25 dalla morte di Fabrizio De André – per affrontare un viaggio nella canzone napoletana. Paolo Del Vecchio e Ernesto Nobili proporranno al pubblico sei brani della tradizione napoletana (di Libero Bovio, Raffaele Viviani e Salvatore Di Giacomo) e sei brani di De André tradotti in napoletano da Gianni Del Vecchio.