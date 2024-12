Pronosticipremium.com - Milan-Roma, probabili formazioni: un solo dubbio per Ranieri

Vigilia di ritorno in campo per la, in una diciottesima giornata di Serie A che si aprirà con i quattro match odierni e chiuderà il 2024. Giallorossi chiamati ad una grande prova sul prato verde di San Siro, contro unche sta anch’esso affrontando molte difficoltà in questa prima metà di stagione. La curasta attecchendo bene sui giocatori, seppur con qualche fisiologico alto e basso, e contro i rossoneri si va a caccia di una vittoria esterna che manca dal 25 aprile scorso.Il ko di Como sembra essere stato assorbito bene dalla squadra della capitale, che ha successivamente ottenuto le vittorie nette e convincenti contro Sampdoria in Coppa Italia e Parma in campionato. Ora il livello dell’avversario però sale, e servono altri 3 punti per provare ad avvicinarsi ad un Europa ancora lontana.