Pianetamilan.it - Milan-Roma Fonseca: “Jimenez giocherà. Vediamo se da terzino o esterno”

Leggi su Pianetamilan.it

Durante la conferenza stampa alla vigilia di, l'allenatore rossonero Pauloha affrontato vari temi legati alla preparazione della squadra, facendo il punto sugli infortuni e sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori. Oltre a parlare della situazione di Bennacer e Pulisic,ha avuto parole di elogio per il giovane, che sta mostrando buone prospettive. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "più alto? È diverso da Leao, Rafa è più forte nell'uno contro uno, ma anche Alex è un giocatore veloce, magari è più da cross o assist.è anche un giocatore da iniziative individuali, punto forte di Rafa. Non posso fare grandi paragoni. Lui è stato bene in quella posizione e domani ho una certezza: luise da". LEGGI ANCHE: Conferenza, le parole dialla vigilia LIVE News