Milan-Roma, che fare con Pulisic? Da Milanello filtra un particolare importante

Domani, domenica 29 dicembre, si disputerà, alle ore 20:45 a 'San Siro',, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025. L'attaccante statunitense Christian, fuori causa da inizio dicembre per un infortunio al polpaccio rimediato a Bergamo in occasione della trasferta in casa dell'Atalanta, riuscirà a prendevi parte? Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sarà difficile. L'allenatore rossonero Paulo Fonseca rischia di non averea disposizione per. Il numero 11 statunitense, infatti, ieri si è allenato a parte e difficilmente sarà in campo contro i giallorossi di Claudio Ranieri. Oggi, aello, altro test per 'Capitan America' in seguito al quale si deciderà se convocarlo ugualmente, almeno come risorsa dalla panchina nel caso in cui servisse il suo ingresso a partita in corso.