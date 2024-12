Tvzap.it - Mangiano un dolce di Natale durante una cena di famiglia: morte tre donne

Unanatalizia si è trasformata in una tragedia, con treche hanno perso la vita dopo aver consumato undi. L’episodio, che ha sconvolto un’intera comunità, è ora al centro di un’indagine approfondita da parte delle autorità locali per chiarire le cause del dramma.Leggi anche: Pranzo difinisce nel dramma, decine di parenti intossicati: cos’è successoLeggi anche: Italia in lutto, addio alla firma storica del giornalismo sportivoundiunaditreIl 23 dicembre, Tatiana Denize Silva dos Anjos, 43 anni, e Maida Berenice Flores da Silva, 58 anni, sono decedute dopo aver consumato il dessertladinella città di Torres, nel sud del Brasile. Il giorno successivo, Neuza Denize Silva dos Anjos, 65 anni, sorella di Maida, è morta in ospedale dopo essere stata ricoverata in condizioni critiche.