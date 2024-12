Metropolitanmagazine.it - Louis Vuitton lancia una campagna super kawaii con Takashi Murakami (e Zendaya)

celebra il ventesimo anniversario della sua leggendaria collaborazione con l’artista giapponeserindo la collezione che ha ridefinito il mondo della moda e dell’arte. A fare da protagonista per questa riedizione “estesa” è, volto perfetto per incarnare lo spirito moderno e creativo di questa partnership.: ritorna la collaborazione iconica conLa nuova collezione, che sarà disponibile a partire dal 1° gennaio, include oltre 200 pezzi, dai classici come le borse Speedy 25 e Keepall, ai colorati foulard in seta e le scarpe Monogram Mules.ha dichiarato che questa riedizione rappresenta l’incontro tra il savoir-faire del brand e l’universo fantasioso di, nata nel 1996, aveva solo otto anni quando la collezione originale debuttò, ma oggi è il volto perfetto per raccontare questo revival.