Notizie.com - L’ombra della vendetta dell’Iran sull’arresto di Cecilia Sala: perché la giornalista è reclusa nel carcere di Evin

aleggiadi, ladetenuta neldidal 19 dicembre. FontiFarnesina non escludono che la ventinovenne possa essere finita in manette per una ritorsione degli ayatollah nei confronti degli Stati Uniti d’America, dopo l’arresto di Mohammed Abedini in Italia.dilaneldi(Ansa Foto) – notizie.comSolo ieri, sabato 28 dicembre, la notiziadetenzione diè stato resa nota dalle autorità italiane. In un primo momento si sperava di trattare la sua scarcerazione velocemente, lontano dall’attenzione mediatica e politica. Ma la situazione si è rivelata più complicata del previsto, dunque i negoziatoridiplomazia hanno deciso, in accordo con la famiglia, di farlo sapere anche all’opinione pubblica.