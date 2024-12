Ilgiorno.it - Le confessioni dell’ultrà: “La mafiosità di Bellocco ci proteggeva dai clan”. Andrea Beretta parla anche all’omicidio irrisolto di Vittorio Boiocchi

Milano, 28 dicembre 2024 –, il 49enne capo ultrà dell’Inter, arrestato il 4 settembre per avere ucciso con 49 coltellate il rampollo di ’ndrangheta Antonio, è diventato collaboratore di giustizia. Nel primo interrogatorio reso davanti ai pm della Dda, Alessandra Dolci e Paolo Storari, e davanti alla Squadra mobiledei rapporti tra le curve e ie in un centinaio di pagine omissatedell’altro omicidio, ancora, quello dello “Zio“, avvenuto nel 2022. Nelle pagine non oscurateracconta come è nato il rapporto con, l’uomo che poi ucciderà: “Marco (Ferdico, leader della Nord, ndr) mi avverte: “Guarda che è meglio che lo teniamo con noi, così almeno quando si presenta qualcuno di qualche famiglia (mafiosa) di quelle cose se ne occupa lui”, spiegando agli inquirenti della decisione di far entrare il 36enne nel gruppo di vertice della Curva Nord.