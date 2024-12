Lanazione.it - In Toscana visite mediche gratuite per disoccupati, cassintegrati e lavoratori in mobilità

Firenze, 28 dicembre 2024 – La Regioneconferma anche per il 2025 l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, ossia la quota di compartecipazione sul costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali richiesta al cittadino, per le persone disoccupate, in cassa integrazione e lavoratrici einche non superino i 18 mila euro di Isee annuo (ovvero l’indice che misura ricchezza e patrimonio familiare). La misura, estesa a tutti familiari a carico, esiste inda più di dieci anni e ha aiutato più di 55mila toscani. “Confermiamo anche per il prossimo anno l’attenzione alle fasce più vulnerabili, garantendo a tutte e tutti la possibilità di accedere alle cure”, commentano il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l’assessore al diritto alla salute della, Simone Bezzini.