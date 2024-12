Isaechia.it - Grande Fratello, alcuni atteggiamenti pressanti di Tommaso verso Mariavittoria indignano il web: ecco cosa è accaduto

Tra le coppie che si sono formate in questi mesi all’interno della Casa delc’è anche quella formata daMinghetti eFranchi.Il rapporto tra i due é stato caratterizzato da diversi alti e bassi, ma nell’ultimo periodo la coppia sembrava aver raggiunto una certa stabilità, almeno fino a quandonon ha espresso il suo interesse anche nei confronti di Alfonso D’Apice.L’interesse della dottoressa nei confronti dell’ex di Temptation Island, però, non si è mai concretizzato e alla fine la ragazza ha deciso di continuare la conoscenza dell’ idraulico toscano. Nonostante ciò, Franchi si è dimostrato spesso geloso della vicinanza tra i due e l’atteggiamento del gieffino non è piaciuto a molti telespettatori, che in queste settimane hanno richiesto spesso provvedimenti nei suoi confronti.