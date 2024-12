Ilrestodelcarlino.it - Elsa, la super nonna di Cesena: "Vecchia io? Mi sento giovane. Mangio riso, propoli e ginseng"

Giordani L’anno che arriva perBagni sarà il 106° della sua lunga vita. E davanti alla sua prodigiosa memoria, ai suoi racconti vibranti, alle sue battute piene di verità e humor, ci s’interroga sul mistero del destino che tocca in sorte ad ogni umano. Quando è natauna pace tanto agognata aveva siglato la fine di una guerra terrificante e la povertà imperava. Un tempo lontano per un testimone diretto che, però, la signoraBisa, ossia bisavola, come la chiamano i nipoti e i bis nipoti), ricorda come se fosse ieri. E ci scherza su, con arguzia sorprendente: "Sono ancora, sono nata il 23 settembre del 1919. Non miper niente. C’è gente piùdi me che però sembra tanto più anziana. Ho qualche disturbo ma il cervello mi funziona". Poco più di un mese fa si era presentata al seggio di Tessello per esercitare il suo diritto di voto alle elezioni regionali.