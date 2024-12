Lanazione.it - E’ morto Ferrando Mantovani, maestro di diritto penale

Firenze, 28 dicembre 2024 – Il giurista, uno dei maestri dele tra i massimi esperti di criminologia, èa Firenze all'età di 91 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università di Firenze, di cui era professore emerito di. Autore di monografie, di manuali e di articoli die di criminologia. Nato a Cavezzo, in provincia di Modena, il 6 luglio 1933,ha insegnato all'ateneo fiorentino dal 1968 al 2008: è statodi generazioni di studiosi nele nella criminologia, oltre che autore di testi fondamentali per la disciplina. Il suo manuale di "" pubblicato da Cedam è stato continuamente aggiornato e ristampato. Apprezzato per sobrietà e rigore intellettuale, già socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei nella categoria di Scienze giuridiche dal 2009, era diventato di recente socio nazionale.