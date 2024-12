Tg24.sky.it - È morto Cesare Ragazzi, l’imprenditore e volto tv aveva 83 anni

Stroncato da un malore a 83. Ècosì, imprenditore etelevisivo degli’80. Lascia la moglie Marta e i tre figli. Era diventato celebre per l'invenzione e la promozione pubblicitaria di una protesi tricologica, ovvero un trapianto non invasivo che veniva applicato direttamente sul cuoio capelluto. Quando, nel 2009, la sua società fu dichiarata fallita dal tribunale di Bologna,aperto ben ottanta centri in Italia e otto all'estero, partendo da un piccolo laboratorio in Valsamoggia.