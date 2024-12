Ildifforme.it - Detenuto in Italia, la condanna è doppia. Con la libertà, si perde anche la dignità. Subito indulto e amnistia per rendere operative ed efficaci le pene alternative

Leggi su Ildifforme.it

Dopo la visita del Papa al carcere di Rebibbia, riesplode il tema del sovraffollamento delle carceri, sovraffollate come prima del decreto “svuotacarceri”. Il tema del reinserimento in società, cristallizzato dai costituenti nell’articolo 27 della Costituzione: “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alladefinitiva. Lenon possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione delto”. Si può rieducare unto ristretto a vivere con 7-8 persone in una cella che può contenerne 4?L'articoloin, la. Con la, silaperedleproviene da Il Difforme.