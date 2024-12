Ilrestodelcarlino.it - Deco Industrie tocca quota 250 soci. Giù l’utile. "Ma anno straordinario"

FAENZA (Ravenna)Ricavi in crescita, ma deciso segno meno per, per undefinito comunque ""., la cooperativa specializzata nella produzione di largo consumo per il settore alimentare, per la cura della casa e della persona – con sede a Bagnacavallo, nel Ravennate, e stabilimenti a Ravenna, Forlì, Bondeno nel Ferraese e Imola nel Bolognese – ha riunito nei giorni scorsi a Faenza l’assemblea ordinaria dei. E il precosuntivo 2024 prevede appunto ricavi a 230 milioni di euro, con un aumento del 2%, e un utile netto, seppur decisamente positivo, in contrazione del 20%. Per la divisione alimentare i ricavi sono sotto i 100 milioni, contro i 103 dell’precedente; per quella non alimentare, sono 131 milioni di ricavi contro i 124 dell’precedente.