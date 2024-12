Ilrestodelcarlino.it - Corso di autodifesa per le donne: 25 ‘diplomate’

Sempre più, a Riccione, scelgono di frequentare ildipersonale promosso dalla commissione Pari opportunità in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Quest’anno cinquanta, che si aggiungono alle oltre 200 dal 2015. La scorsa settimana, fa sapere l’amministrazione comunale, si è concluso il secondodell’anno con 25formate alle pratiche dicontro le aggressioni fisiche, verbali e psicologiche. C’è stata la consegna degli attestati di frequenza alla presenza dell’assessore alle Pari opportunità Marina Zoffoli, del capitano dei Carabinieri di Riccione Valerio Monte e del luogotenente Andrea De Cesaris, istruttore del. Le 25, di ogni età, hanno ricevuto importanti e fondamentali nozioni sulla gestione della paura, sul miglioramento della sicurezza personale e dell’autostima, e hanno acquisito alcune tecniche di base e indicazioni necessarie per riconoscere un potenziale aggressore e per reagire con la dovuta lucidità in caso di pericolo.