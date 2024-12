Ilrestodelcarlino.it - Cia-Conad dona 67mila euro all’Istituto oncologico. La somma verrà usata per la ricerca contro i tumori

Sfiora i 68mila- esattamente 67.640 - la cifra raccolta in novembre in 130 supermercatodi Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e San Marino. Grazie a un accordo con lo Ior, il gruppo Commercianti Indipendenti Associati (Cia-), ha destinato il 2% del ricavato sui prodotti ’Verso Natura’, ’Piacersi’ e ’Alimentum’ alla causa della no-profit fondata nel 1979 dal professor Dino Amadori. Lunedì è stata organizzata una piccola cerimonia per consegnare laraccolta lo scorso mese. "Cia-e Ior sono due realtà con una direzione condivisa, quella della promozione di corretti stili di vita e di un’alimentazione più consapevole – ha spiegato nel corso della cerimonia di consegna dell’assegno, avvenuto presso la nuova sede di Sidera, Valentino Colantuono, direttore operativo Cia-–.