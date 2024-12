Biccy.it - Cesare Ragazzi è morto, era famoso il suo slogan: “Parola di Cesare Ragazzi”

Parrucchiere, imprenditore e volto televisivo:si è spento in seguito a un malore a 83 anni nella sua Bologna. Il suo, “di“, famosissimo a cavallo fra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, è entrato nell’immaginario collettivo ed è diventato un fenomeno di costume. Un po’ come il Baffo o Wanna Marchi, ma senza problemi giudiziari.è diventatoper essere stato uno dei primi a promuovere il trapianto dei capelli, i parrucchini e i toupet per uomini. “A tanti ho risolto un problema per cui non dormivano la notte” confessava a Repubblica anni fa. “Fra i miei clienti anche molti vip, ma nessuno però ha mai ammesso di essersi sottoposto a un trapianto di capelli. Avrebbero confessato con più facilità un omicidio”. Come ricorda Il Fatto Quotidiano, però, fra i pochi ad aver ammesso di aver collaborato con lui è stato Massimo Boldi.