Inter-news.it - Caso Beretta e inchiesta Curve: Marotta risponde alle accuse – TS

Mentre la giustizia ordinaria e quella sportiva procedono parlamente, l’Inter appare fiduciosa di poter chiarire la propria posizione così come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Ledinei confronti del presidente Giuseppesono al vaglio degli inquirenti e, al momento, non vi sono prove concrete che dimostrino un coinvolgimento attivo della società in attività illecite. SPORCO DENARO – L’Inter è chiamata ancora una volta a difendersi dlegate all’che ha coinvolto anche il Milan e parte del tifo organizzato. Giusepperassicura tutti affermando che l’ambiente Inter può dormire sonni tranquilli. A svegliare dal torpore i nerazzurri ci ha pensato Andrea, capo ultrà pentito, che per la prima volta sta fornendo ai pm Sara Ombra e Paolo Storari informazioni utili atte a capire meglio le dinamiche della curva ultrà interista.