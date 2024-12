Liberoquotidiano.it - Carceri: Magi, 'intervista Nordio disperante, appello per amnistia sia piattaforma politica'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Il gesto di Papa Francesco di inserire nella bolla di convocazione dell'anno Santo l'opportunità di unaoggi interroga tutti, credenti e non credenti, perché la situazione delleitaliane, oltre che penosa da un punto di vista umanitario rende lo Stato illegale rispetto alle proprie leggi e rispetto alla propria Costituzione e mina il senso e la finalità stessa del carcere”. Lo ha detto ad Omnibus il segretario di +Europa Riccardo. “Questa situazione non è una calamità naturale, non è un ineluttabile temporale, ma ha delle cause precise: le politiche messe in atto dal governo con la creazione di nuovi reati e aumenti di pena che stanno determinando un'aumento degli ingressi non solo in carcere, ma anche nelle strutture minorili grazie a provvedimenti come il decreto Caivano.