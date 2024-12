Iodonna.it - Buon 2025 alle lettrici e ai lettori di "iO Donna"!

Una cugina affettuosa mi manda per le nipotine una scatola di libri, uno più bello dell’altro. Mentre mi diverto a sfogliare mi accorgo che lì in mezzo c’è un’agenda di pelle rossa sbiadita. La apro: è un vecchio album di foto, con le pagine azzurre di carta porosa tagliate in sbieco per le immagini in bianco e nero, ancora nitidissime, i bordini bianchi ondulati, solo una patina giallina a datarle. Le luci di Natale più spettacolari del mondo: le città che brillano per le feste X Leggi anche › I ricordi di famiglia e gli album fotografici di oggi Piccoli formati, forse da custodire nel portafoglio, qualche ritratto tondo da cornice.