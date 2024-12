Oasport.it - Biathlon, il 2024-25 di Lisa Vittozzi sarà a scoppio ritardato? Gli esempi di chi, cominciando a gennaio, è stata protagonista

ha dato forfait per le tappe di Coppa del Mondo di Kontiolahti, Hochfilzen e Le Grand Bornand. D’altronde, l’infortunio alla schiena patito in autunno non si è rivelato questione marginale. Saggiamente, si è optato per non forzare i tempi di recupero e di pianificare il rientro per l’inizio del mese di.Non per questo, si deve considerare il-25 una stagione “andata” o da “buttare”, come purtroppo taluni hanno già cominciato a bollare la corrente annata della sappadina. Italia, Paese di santi, navigatori e giudici precipitosi. Nonché di saltimbanco, poiché magari gli stessi che hanno emesso la loro sentenza, se la rimangieranno con nonchalance non appena verranno smentiti.L’inverno corrente della sappadina può essere a. Nell’ultimo decennio, glidi chi ha cominciato l’annata tardivamente, risultando comunque, non mancano.