Basket Serie A 2024 25 | Cremona crolla alla distanza e Sassari ne approfitta Varese vince lo scontro salvezza con Napoli

Leggi su Sportface.it

Il Banco di Sardegnasbanca il parquet della Vanolinel primo anticipo della tredicesima giornata della/2025 di. La formazione di coach Nenad Markovic trionfa al PalaRadi grazie ad un grande finale di partita, ribaltando il gran primo tempo della squadra di casa fino al successo 80-65, un punteggio bugiardo per quanto visto nei 40?. È buio pesto però in casa: sesta sconfitta in sette partite in casa, e ottavo ko nelle ultime nove per i ragazzi di coach Cavina, che rimangono in zona retrocessione.Diversa la situazione della Dinamo, che dà continuità al successo interno contro Treviso e prova a giocarsi le sue carte in ottica Final Eight di Coppa Italia. Il top scorer dell’incontro è Justin Bibbins con 18 punti e 7 assist, seguito da Bendzius a quota 13 e Cappelletti con 11; anon basta il career-high italiano da 22 punti di Dario Dreznjak, mentre l’unico altro in doppia cifra è Davis con 11 punti.