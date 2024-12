Anniversari | dieci anni senza Pino Daniele due giorni di ricordo a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

In occasione del decennale della scomparsa di(morto il 4 gennaio 2015), il Comune diricorda il cantautore con due giornate concepite per celebrarne l’eredità musicale e l’indissolubile legame con la città. Un tour nei vicoli, nelle strade e nelle piazze che hanno visto il giovanemuovere i suoi primi passi nella musica. Occasioni inedite per ricordare il grande artista, riviverne i luoghi della giovinezza, scoprire aneddoti e racconti; perché, proprio come cantavanel suo album di esordio, Terra Mia, «Napule è ‘na camminata, int’e viche mmiez’all’ate». «è stato perun faro – afferma il sindaco diGaetano Manfredi – un punto di riferimento per diverse generazioni, un innovatore capace di contaminare i generi ei linguaggi: la sua arte è eterna.