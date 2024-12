Isaechia.it - Amadeus commenta gli ascolti di Stefano De Martino ad Affari tuoi e svela se guarderà Sanremo 2025

Reduce dal successo de La Corrida, riportata in auge sul Nove, di recentesi è raccontato in una lunga intervista ai microfoni de La Repubblica.Sulle pagine del noto quotidiano, il conduttore ha parlato ancora una volta dei motivi per cui ha deciso la scorsa estate di sbarcare su Discovery dopo i fasti di:Avevo voglia di provare qualcosa di nuovo, dopo cinque edizioni del festival die dopo aver riportato al successo.E in merito al game show di Rai Uno,ha aggiunto:Non ci credeva nessuno, era un programma abbandonato, morto, mi guardavano come un pazzo.cosìto glida record dell’attuale edizione condotta daDe:Sono felice quando le cose continuano ad andare bene, L’eredità è il preserale più longevo, auguro il successo ai programmi che ho fatto.