Aborto libero e sicuro in Ue, oltre un milione di firme per l'iniziativa "My voice my choice": "Ora le istituzioni dovranno rispondere"

Più di undi persone chiedono all’Unione europea la creazione di un meccanismo finanziario che permetta l’accesso all’per tutte le donne. Poco prima di Natale, la campagna “My, My” (la mia voce, la mia scelta) ha infatti superato ildi sottoscrizioni, diventando l’undicesima iniziativa dei cittadini europei (Ice) ad aver raggiunto l’obiettivo necessario per arrivare sul tavolo della commissione Ue. E non solo: ha anche superato il minimo richiesto in 15 Stati, ovveroil doppio dei 7 richiesti. “È stata la raccolta più veloce di sempre”, fanno sapere gli organizzatori della rete italiana. “E non ci fermiamo: per garantire che la proposta venga esaminata è necessario raggiungere una soglia di sicurezza di 1,2 milioni di“.Solo in Italia sono state raccolte140mila sottoscrizioni, ovvero il terzo Paese con maggiore adesioni.