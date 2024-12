A Roma Les Etoiles, gran gala di stelle internazionali

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Ritorna come ogni anno a, all’Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone (Sala Santa Cecilia), Les Étoiles,internazionale di danza, in cartellone il 4 gennaio (ore 21) e il 5 (doppio spettacolo ore 16.30 e ore 21). Giungeranno nella capitale alcune tra le piùdi star del panorama tersicoreo provenienti dalle maggiori compagnie del mondo, che si esibiranno in estratti del repertorio classico (‘Lago dei Cigni’, ‘Bella Addormentata’, ‘Cenerentola’, ‘Carmen’, ‘Le Corsaire’) accanto a brani di ‘autori’ contemporanei (Wayne Mc Gregor, John Neumeier, Marco Goecke). Attesi nella capitale, Marianela Núñez e William Bracewell, Francesca Hayward e Cesar Corrales, Olga Smirnova e Ivan Urban, Renata Shakirova e Kimin Kim, Mira Nadon e Davide Riccardo, Kevin McKenzie, Susan Jones, Chloe Misseldine, Aran Bell, Sergio Bernal, il duo Simone Repele e Sasha Riva, Madison Young, Victor Caixeta.