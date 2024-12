Unlimitednews.it - Vincono i Pistons di Fontecchio, nona di fila per i Thunder

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria in volata di Detroit nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ai quasi 18mila spettatori del Golden 1 Center di Sacramento, ipiegano i Kings per 114-113 sfruttando la vena realizzativa di Cunningham, a referto da top-scorer con 33 punti contro i 26 dell’idolo locale Fox; a contribuire al successo della franchigia del Michigan anche l’azzurro Simone, autore di 3 rimbalzi e 2 assist in 14 minuti di impiego. Oklahoma City non si ferma più: sul campo degli Indiana Pacers, ipassano per 120-114 portando a nove la striscia dei successi consecutivi. Gran merito dell’impresa è del canadese Gilgeous-Alexander, che eguagliando il suo best in carriera (45 punti) si aggiudica il duello ravvicinato con il connazionale Nembhard (23).