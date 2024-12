Anteprima24.it - VIDEO/ No ai botti di Capodanno, ama gli animali e l’ambiente

Tempo di lettura: 2 minutiQuest’anno, in un’azione congiunta tra esponenti sensibili alle tematicheste e ambientaliste, Sara Spiniello, rappresentante GT movimento 5 stelle di Avellino, ha lanciato una campagna social di sensibilizzazione contro l’utilizzo deidi, che ha voluto unire le forze con altri esponenti per promuovere unpiù sereno e rispettoso per tutti.I fuochi d’artificio, purtroppo, non solo arrecano spavento aglidomestici e selvatici, ma contribuiscono anche a un impatto negativo sule sul benessere delle creature più vulnerabili. “È fondamentale ricordare che la nostra gioia non deve tradursi in sofferenza per chi ci circonda”, sottolinea Spiniello.L’iniziativa ha ricevuto il supporto di figure di spicco del Movimento 5 Stelle, tra cui l’Onorevole Alessandro Caramiello, Vittorio Ferraresi, già parlamentare e Sottosegretario al Ministero della Giustizia, e attuale Assessore a Partecipazione, Quartieri, Decentramento, Trasparenza, Legalità e Antimafie al Comune di Modena.