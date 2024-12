Gqitalia.it - Tutto sulla prima collabo dell'anno, Louis Vuitton e Takashi Murakami

Quando lenel mondoa moda non erano ancora un fenomeno come lo conosciamo oggi,iniziava a segnare il territorio. Erano i primi anni Duemila, la maison francese era guidata da un giovane Marc Jacobs che folgorato da una mostra alla Fondation Cartier (era il 2002) di, decise di chiamare l’artista giapponese per reinventare l’iconico monogramma: il mondo’arte entrava in quelloa moda, in un modo decisamente inaspettato. All’epoca– nato a Tokyo nel 1962 – era noto ai più per i suoi lavori di grande impatto in cui combinava l’arte tradizionale giapponese alla fantascienza, ai manga, a personaggi kawaii spesso riprodotti in motivi ripetitivi e raffigurati in dipinti, sculture; si era trasferito a New York ed era rimasto affascinato dal lavoro di Jeff Koons, e dall’idea di Factory di Andy Warhol, tanto da fondarne (1996) una sua la Hiropon Factory, un collettivo per promuovere e sostenere gli artisti giapponesi emergenti.