Scontro tra ambulanza e moto sulla Pontina grave un motociclista

SS 148Paura questa mattinastrada statale 148, all’altezza del chilometro 101,509, nel territorio di Terracina. Unincidente ha coinvolto un’autoe unciclista, causando il ferimento di due persone. Il sinistro è avvenuto in direzione sud, nei pressi del bivio per Borgo Hermada.Feritotrasportato in eliAd avere la peggio è stato ilciclista, soccorso in codice rosso. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento dell’eli, che ha trasportato l’uomo presso un ospedale specializzato. Anche un’altra persona, presumibilmente a bordo dell’, è rimasta ferita, ma in modo meno.Rilievi e ripristino della viabilitàSul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i Carabinieri della Compagnia di Terracina, che hanno effettuato i rilievi di rito, e il personale dell’Anas per il ripristino della viabilità.