Sci di fondo, i precedenti di Federico Pellegrino al Tour de Ski: tra successi di tappa e piazzamenti finali

Inizierà domani ilde Ski 2025 di sci di, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025: sette tappe tutte in Italia, suddivise tra Dobbiaco (le prime quattro) e la Val di Fiemme (le ultime tre), andranno in scena tra sabato 28 dicembre 2024 e domenica 5 gennaio 2025.sarà uno dei diciotto azzurri al via e sarà l’uomo di punta dell’Italia. In carriera, infatti, lo sprinter ha già vinto per tre volte delle frazioni alde Ski, sempre nel format di gara della sprint in tecnica libera.Tutti isono però giunti in Svizzera: due trionfi disono arrivati sulla pista di Val Mustair, dove l’azzurro ha colto il successo il 6 gennaio 2015 ed il 1º gennaio 2021, mentre la terza affermazione è giunta il 1º gennaio 2016 a Lenzerheide.Per quanto concerne la classifica generale della manifestazione, invece,ha portato a conclusione le proprie fatiche sin sul Cermis soltanto in tre circostanze: nel 2021 si è classificato 14°, mentre nel 2022 ha chiuso 27°, infine nel 2023 ha centrato il miglior piazzamento fermandosi ai piedi del podio, al 4° posto.