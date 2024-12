Oasport.it - Scherma, l’anno si apre tra Tunisi, Parigi e Hong Kong: i convocati dell’Italia per Coppa del Mondo e Grand Prix

Il nuovo anno dellasi aprirà nel fine settimana del 10-12 gennaio con tre appuntamenti di rango. La sciabola sarà in scena acon un Granche prevede soltanto gare individuali a punteggio maggiorato, dove vedremo all’opera gli azzurri guidati da Luca Curatoli e Martina Criscio. Aci sarà spazio per ladeldi fioretto maschile con Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi a guidare il gruppo. ACina, invece, toccherà alladeldi fioretto femminile con Arianna Errigo a trascinare il gruppo tricolore.Il CT Nicola Zanotti ha selezionato Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale, Michele Gallo, Luca Curatoli, Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Edoardo Reale, Giovanni Repetti, Pietro Torre e Lupo Veccia Scavalli per l’evento nella capitale dellaa.